Gülmen’den mektup: Açlığımız, bayram sabahlarına aç uyanan dünya çocukları için

İşine dönme talebiyle 100 günü aşkın süredir açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen, 21 Haziran’da cezaevinden gönderdiği bayram mesajında, “109’uncu günkü açlığımız, bayram sabahlarına aç uyanan dünya çocukları için olacak” dedi.
KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.
Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.
İkili 109 gündür açlık grevinde.
‘Onurumuzla yaşamanın kıvancıyla kutlayacağız bayramı’
Gülmen, mektubunda, “Onurumuzla yaşamanın kıvancıyla kutlayacağız gelmekte olan bayramı. Bin yıllardır süregelen ekmeğini onuruyla kazanma savaşının ‘iyi dövüşçüleri’ olarak coşkuyla kutlayacağız sizinle aynı gökyüzünün altında. 109’uncu günkü açlığımız, bayram sabahlarına aç uyanan dünya çocukları için olacak” ifadelerini kullandı.
Gülmen’in mektubu şöyle:
“Bugün 21 Haziran. Açlık grevimizin 105’inci günündeyiz. Pazar günü, açlığın 109. gününde Ramazan bayramını kutlayacak Müslüman halklar…
Ben de ailemden ve sevdiklerimden ayrı ilk bayramımı idrak edeceğim. Bu, aynı zamanda açlıkla geçen ilk bayramım olacak.
Milyonlarca çocuğun geceleri yatağa aç girdiği, milyonlarca insanın adalete aç olduğu bir dünyada bizim açlığımız nedir ki? Mesele yemeksiz kalmaksa, karın açlığıysa, çocukların bayramlara aç uyandığı bir dünyada açlığımızın adını ağzıma almayız. Ama bugün, açlığımızın ifade ettiği şey karın açlığından çok daha fazlasıdır. 21. yüzyılda, emperyalizmin bedelini tüm dünya halklarına ödettiği, içinden geçmekte olduğumuz krizinde; adalete, ekmeğe ve onura aç milyonların sesi olma iddiasındadır bizim çekmekte olduğumuz açlık.
Bu bayram, kutlayacağımız en güzel bayram olmayacak. En güzelini, halkların adalete doyduğu yarınlarda kutlayacağız. Ama bunu da elimizdekilerle kutlamayı bileceğiz.
Onurumuzla yaşamanın kıvancıyla kutlayacağız gelmekte olan bayramı. Bin yıllardır süregelen ekmeğini onuruyla kazanma savaşının ‘iyi dövüşçüleri’ olarak coşkuyla kutlayacağız sizinle aynı gökyüzünün altında.
109’uncu günkü açlığımız, bayram sabahlarına aç uyanan dünya çocukları için olacak
Tüm Müslüman dünya halklarının Ramazan bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum
Umutla…
Nuriye.”
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