Gülmen ve Özakça’ya destek için Ankara’ya yürüyen yurttaş gözaltına alındı

Açlık grevindeki iki eğitimciye destek olmak için Ankara’ya yürüyen Adem Kızılçay gözaltına alındı.
Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.
İzmir’den yola çıkan 57 yaşındaki Adem Kızılçay da Ankara’ya doğru yürüyüşe geçmişti.
Kızılçay’ın, eğitimcilerin tutuklamadan önce eylem yaptıkları Yüksel Caddesi’ne yarın varması planlanıyordu.
Nuriye ve Semih için İzmir'den Ankara'ya yürüyen Adem Kızılçay'ın Ankara şehir merkezine 30 km kala gözaltına alındığı bilgisi geldi
— Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk) July 7, 2017
Halkın Hukuk Bürosu, 57 yaşındaki adamın Ankara yolunda gözaltına alındığını duyurdu: “Nuriye ve Semih için İzmir’den Ankara’ya yürüyen Adem Kızılçay’ın Ankara şehir merkezine 30 kilometre kala gözaltına alındığı bilgisi geldi.”
Adem abi gözaltina aliniyor konuşamadık kapattirdilar telefonu!
— Adem Kızılçay (@AdemKizilcay) July 7, 2017
Kızılçay’ın Twitter hesabından da gözaltına alındıktan sonra “Adem abi gözaltına alınıyor, konuşamadık kapattırdılar telefonu!” mesajı paylaşıldı.
Kızılçay, 10 Ekim 2015’te Ankara’daki barış mitingindeki saldırıda hayatını kaybeden İsmail Kızılçay’ın da kardeşi.