Gülmen ve Özakça’ya destek için Ankara’ya yürüyen Kızılçay’a ‘köy hapsi’ cezası

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için İzmir’den Ankara’ya yürüyen Adem Kızılçay’a ‘köy hapsi’ cezası verildi.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle açlık grevine başlayan öğretmen Semih Özakça ile akademisyen Nuriye Gülmen, eylemin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili, açlık grevlerinin 139’uncu gününde.

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‘Köyden çıkamayacaksın’

Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre İzmir’den Ankara Kızılay’daki Yüksel Caddesi’ne yürümek için yola çıkan Kızılçay, Ankara’ya 15 kilometre kala valilik yasağı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

‘Ev hapsi’ cezası verilen Kızılçay, cezasını İzmir Karşıyaka’da çekmek istediğini mahkemeye bildirdi ancak ikametgahı Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Aşağıkayı köyü olduğu için cezasını burada çekeceği belirtildi.

Kendisine elektronik kelepçe takılıp takılmayacağını soran ve jandarmadan “Köyden çıkmayacaksın” cevabını alan Kızılçay, ‘köy hapsi’nde altı günü geride bıraktı.

‘Kendi kabuğuna çekiliyorsun’

Bu süreçte yürüyüş boyunca yaşadıklarını kaleme aldığını belirten Kızılçay şunları söyledi: “Ev hapsi cezası ancak köyden çıkma dediler. Köyden çıkamadığım için bu da bir bakıma tutukluluk. İnsan bir şeyi tamamlayamayınca duygusallaşıyor ve hazmedemiyor. Ülkede birçok haksız, hukuksuz uygulama var. Bu mücadeleye bir katkı da sağlayamayınca kendi kabuğuna çekilip garip bir şeye dönüşüyorsun.”

10 Ekim 2015’de Ankara barış mitingindeki saldırıda hayatını kaybeden İsmail Kızılçay’ın kardeşi olan Kızılçay, 26 Eylül’de görülecek gar katliamı davasında müdahil olduğunu ve jandarmadan izin isteyeceğini belirterek şöyle devam etti: “Jandarmaya ‘Kardeşimin 10 Ekim katliamı davasına katılmak istiyorum’ diyeceğim. Yani katledilen kardeşimin davasına gitmek için izin isteyeceğim. Eğer kabul etmezlerse beni kardeşimin adalet arayışından da mahrum bırakmış olacaklar. Bu özgürlüğümüzü de kısıtlayacaklar.”