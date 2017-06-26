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Gülmen ve Özakça’ya destek eylemine polis müdahalesi: Dört kişi gözaltında


 

OHAL kapsamındaki KHK’yla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle başladıkları açlık grevi sonrası tutuklanan iki eğitimciye destek eylemi yapan dört kişi gözaltına alındı.

Fotoğraflar: Gazete Sujin

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı. Sultan Özakça geçirdiği enfeksiyon sebebiyle eylemine ara vermişti.

Tutuklanmadan önce Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde eylem yapan ikili 110 gündür açlık grevinde.

Dört kişi gözaltında

Dihaber’in aktardığına göre Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde polisin kapattığı İnsan Hakları Anıtı önünde bir grup basın açıklaması yapmak istedi.

Üzerilerinde Gülmen ve Özakça’nın resimlerinin basılı olduğu tişörtler giyen gruba polis izin vermedi.

Eylemde KHK’yla ihraç edilen Nazan Bozkurt, Nazife Onay ve Trabzon’dan destek için gelen öğrenci Derya Dönmez ile Sultan Aydoğdu gözaltına alındı. Polisin müdahalesinde gaz da kullanıldı, gözaltındakilere ters kelepçe takıldı.

Dihaber, polisin gazetecilere “Çekmeyin, çekerseniz aynı muameleyi görürsünüz” dediğini iddia etti.

Halkın Hukuk Bürosu, Twitter hesabından “Müvekkillerimiz bir buçuk saat araçta ters kelepçeli bekletilmişler, Nazife Onay sol elini hareket ettiremiyor” diye yazdı.

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