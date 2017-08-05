Gülmen ve Özakça’ya destek eyleminde ‘heykel’ sanılan sanatçı da gözaltında

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Kadıköy’de açlık grevindeki tutuklu eğitimcilere destek eylemine müdahale eden polis, heykel sandığı performans sanatçısını gözaltına almadı.

İstanbul’daki #NuriyeSemih eylemine sert müdahale eden polis “İnsan Hakları Anıtı’na dönüşen” kadını “heykel sanarak gözaltına almadı.” pic.twitter.com/2EgRJ49Naw — dokuz8 (@dokuz8haber) 4 Ağustos 2017



Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili açlık grevinin 150’nci gününde.

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Kadıköy’de dün Gülmen ve Özakça’ya destek eylemine müdadale eden polis, 33 kişiyi gözaltına aldı.

AA’nın haberine göre güvenlik güçleri, eylemcilerin arasında bulunan, vücudunu ve giysilerini boyamış halde heykel performansı yapan sanatçıyı gerçek heykel sandı.

Sanatçıya bir süre müdahale edilmedi. Ancak polis ‘heykel’in hareket ettiğini görünce sanatçıyı da gözaltına aldı.

Sanatçı, Gülmen ve Özakça’nın tutuklanmadan önce eylem yaptıkları İnsan Hakları Anıtı’ndaki heykeli temsil ediyordu.