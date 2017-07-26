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Gülmen ve Özakça’nın avukatı: Sesleri duyulduğu zaman eylemi bırakacaklar

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın avukatı Selçuk Kozağaçlı, “Ölmeye çalışmıyorlar. Seslerini güçlendirmek için açlık grevi yapıyorlar. Seslerinin duyulduğunu hissettikleri zaman bırakacaklardır. Benim kanaatim o” dedi.

Fotoğraf: Reuters

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle açlık grevine başlayan öğretmen Semih Özakça ile akademisyen Nuriye Gülmen, eylemin 76’ncı gününde tutuklanmıştı. İkili, açlık grevlerinin 140’ıncı gününde.

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‘Hükumet girişimlere kapalı’

DW Türkçe’ye konuşan Kozağaçlı, iki eğitimci ve ailelerinin her türlü öneriye açık olduklarını belirterek, “Zaten hükümetin ilgisini çekmek ve yapılmış idari bir işlemin geri alınması için eylem gerçekleştiriyorlar” dedi.

Son dönemde yapılan arabuluculuk taleplerine hükümetin sıcak bakmadığını hatırlatan avukat şöyle devam etti: “Daha önce CHP ve HDP’li vekiller, aydınlar, sanatçılar, bilim insanları aracılığıyla denendi bu. Hükümetin çeşitli üyelerine ulaşıldı. Çoğunu da geri çevirmediler. Sürecin en başında dönemin başbakan yardımcısı, şimdi savunma bakanı olan Nurettin Canikli ile Semih’in eşi, annesi ve Nuriye’nin eşi görüşmüşlerdi. Buna hiçbir engel yok. Fakat (şu an) hükümet bu tip girişimlere kapalı gördüğüm kadarıyla. Son bir aydır randevu almak isteyen aydın, sanatçı ve milletvekillerinin çok da olumlu cevap almadıklarını biliyorum.”

‘Sağlıkları aç kaldıkları günlere orantılı’

Kozağaçlı, önceki gün cezaevinde ziyaret ettiği Gülmen ve Özakça’nın sağlık durumlarıyla ilgili ise şu bilgiyi paylaştı: “Maalesef sağlık durumları, aç kaldıkları günle orantılı. Çok uzun bir süre oldu. Ve bu kadar uzun süreli bir açlıktan bekleyebileceğimiz bütün tehlike ve sorunlar var. Tekerlekli sandalye kullanıyorlar, yardımsız yürüyemiyorlar. Çeşitli ağrıları var. Her ikisinin de bilinci açık. Avukatları, hekimleri ve aileleriyle görüşebiliyorlar.”

‘Ölmeye çalışmıyorlar’

İşlerine iade edilmeleri halinde, cezaevinde olsalar dahi iki eğitimcinin açlık grevini bırakacağını belirten Kozağaçlı, “Ölmeye çalışmıyorlar. Seslerini güçlendirmek için açlık grevi yapıyorlar. Seslerinin duyulduğunu hissettikleri zaman bırakacaklardır. Benim kanaatim o” diye konuştu.

Kozağaçlı, bugüne kadar hükumetten temas kurdukları kişilerden OHAL komisyonunun ilk olarak Gülmen ve Özakça’nın dosyalarını görüşeceğinin sözünü aldıklarını da belirtti.

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