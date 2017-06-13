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Gülmen ve Özakça’nın avukatı: Her an kalp yetmezliği yaşayabilirler


 

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ıncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın avukatı, iki eğitimcinin her an kalp yetmezliği yaşayabileceklerini söyledi.

Özakça ile Gülmen (Fotoğraf: Reuters)

Gülmen ve Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmış, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

Özakça’nın eşi Esra Özakça ve annesi Sultan Özakça da aynı tarihte açlık grevine başlamıştı.

İki eğitimci 98 gündür açlık grevinde.

‘Gülmen görüşe tekerlekli sandalyeyle geliyor’

9 Haziran günü iki eğitimciyi Sincan Cezaevi’nde ziyaret eden avukat Engin Gökoğlu Evrensel’e konuştu.

Nuriye Gülmen’in artık tekerlekli sandalyeyle görüşe geldiğini belirten Gökoğlu, kendisinin durumunun daha kritik olduğunu söyledi. Gülmen’in B1 vitamini sıkıntısı çektiğini ve görüştüğü tarihte kendisine B1 vitamini verilmediğini kaydeden avukat, bu nedenle unutkanlığının arttığını ifade etti.

Ayrıca Gülmen’le aynı koğuşta kalan ve ona refakat edenlere ‘slogan attıkları’ gerekçesiyle hücre cezası verildiğini hatırlatan Gökoğlu, cezanın onaylanması durumunda Gülmen’in tek başına bırakılacağını vurguladı. Gülmen’in hızla kilo kaybettiğini belirten Gökoğlu, kendisinin savunmasını hazırlamak için istediği kitaplara sınırlama getirildiğini söyledi.

‘Talepleri bir an önce kabul edilmeli’

Semih Özakça’nın şu an görüşe yürüyerek geldiğini kaydeden Gökoğlu, Gülmen kadar olmasa da Özakça’nın da kilo kaybının devam ettiğine dikkat çekti. Özakça’nın B1 vitamini sorununu çözdüklerini belirten avukat, ikisinin de durumunun kritik olduğunu söyledi.

Taleplerinin çok basit olduğunu belirten Gökoğlu, Gülmen ve Özakça’nın her an kalp yetmezliği yaşayabileceğini, bir an önce taleplerinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

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