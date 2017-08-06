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Gülmen ve Özakça’nın avukat görüş süresi azaltıldı: ‘Yalnızlaştırmak için yapıyorlar’

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in avukat görüş süreleri azaltıldı.

İki eğitimci, günlerce Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eylem yapmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

Gülmen ve Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönme talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

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İkilinin grevi bugün 151’inci gününü geride bırakırken, eğitimciler zorla cezaevinin hastanesine götürülmüştü.

Beş saat azaldı

Gülmen ve Özakça’yı hastanede ziyaret eden avukat Aytül Kaplan, günde yedi saat olan avukat görüşünün iki saate düşürüldüğünü söyledi.

Dihaber’in haberine göre Kaplan, kararı ‘keyfi’ olarak tanımlarken, cezaevi memurlarının Gülmen ve Özakça’nın enfeksiyon kapmamaları için böyle bir karar alındığını söylediğini anlattı.

Avukat şöyle devam etti: “Bunu söylemesi gereken doktordur. Sağlıklarıyla ilgili bir durumu hakkında infaz memurları karar veremez. Bu kısıtlamayla birlikte daha önce günde yedi saat olan görüş süresi öğleden önce bir saat ve öğleden sonra bir saat olmak üzere iki saate düşürüldü.”

Kaplan, Gülmen ve Özakça’nın yanında refakatçi bulunmadığı için avukatların kendilerine refakat ettiğini ifade ederek “Refakatçileri olmadığı için bütün işlerini kendileri yapmak zorunda kalıyor. Ama biz biliyoruz ki bunu Nuriye ve Semih’i yalnızlaştırmak için yapıyorlar” diye konuştu.

‘Ağır tecritteyiz’

Öte yandan Kaplan, eğitimcilerin mesajlarını da paylaştı.

Buna göre ikili şu mesajı gönderdi: “Biz hasta değiliz. Hastaneye gitmek gibi bir talebimiz de olmadı. Hapishanedeyken tecritteydik; ama burada ağır tecritteyiz. Hem psikolojik hem de fiziksel savaş yürütüyorlar bize karşı.”

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