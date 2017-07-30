Gülmen ve Özakça için Taksim’de eylem: Zorla tıbbi müdahale hukuka aykırı

Açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerin zorla hastaneye götürülmesi sonrası Taksim’de eylem yapıldı.

Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanmıştı.

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İkilinin avukatları, eğitimcilerin kendi istek ve iradeleri dışında hastaneye götürüldüğünü duyurmuştu.

‘Hukuka aykırı’

Nuriye ve Semih İçin Dayanışma Platformu üyeleri, Taksim’deki Galatasaray Meydanı’nda eğitimcilere destek için bir araya geldi.

Dihaber’in aktardığına göre platform adına söz alan avukat Günay Dağ, eğitimcilerin zorla Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Devlet Hastanesi’ne götürüldüklerini söyledi.

“Naklin gerekçesi Ankara Numune Hastanesi Sağlık Kurulu raporudur” diyen Dağ, raporun sonuç bölümünde “Mevcut bulgulara göre hayati tehlike arz eder. Hayatını yalnız başına idame ettiremez. Ancak mevcut bulgular tutukluluk halinin ertelenmesini gerektirmez” dendiğini kaydetti.

Avukat, müvekkillerinin tedaviyi kabul etmedikleri halde zorla müdahalenin hem uluslararası hukuk kurallarına hem de Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere aykırı olduğunu söyledi.

Dağ, nakil sırasında Özakça’nın darp edildiğini belirterek, ikilinin “İş ve onur mücadelesi sürüyor, vazgeçmeyeceğiz” mesajını gönderdiğini bildirdi.

Avukat şöyle devam etti: “Yüksel direnişinin en başından beri siyasi iktidar, havuz medyası ve kolluk güçlerinin, Nuriye ve Semih’in açlık grevi direnişine yönelik karalama ve linç kampanyası ile birlikte, saldırı, gözaltı, darp ve işkencesine tanığız. Talepler kabul edilsin.”

Fotoğrafları taşındı

Eylemde ‘Zorla tıbbi müdahale cinayettir! Nuriye ve Semih’i öldürmeyeceğiz’ yazılı pankart açılarak ‘Açlık grevi 144’üncü gününde’, ‘Nuriye ve Semih’e özgürlük’ ve ‘Direnişe ses ver’ dövizleriyle Gülmen ve Özakça’nın fotoğrafları taşındı.

Göstericiler sıklıkla ‘Nuriye Semih yalnız değildir’ ve ‘KHK’ler gidecek biz kalacağız’ sloganları atıldı.

Öte yandan sosyal medyada ‘#NuriyeVeSemiheIşıkOl’ etiketiyle yapılan çağrı sonrası, saat 22.00’de iki eğitimcinin durumuna dikkati çekmek için ışıklar bir dakikalığında art arda açıp kapatıldı.