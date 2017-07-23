Gülmen ve Özakça için Güvenpark buluşmasına polis saldırdı

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara’da yapılan eyleme polis yine saldırdı.

OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine dönmek için başladıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan Gülmen ve Özakça, bugün grevlerinin 137’inci gününde.

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Gülmen ve Özakça için bugün saat 12.30’da Güvenpark’ta toplanma çağrısı yapılmıştı. Kızılay çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, Güvenpark’a girmek isteyen gruplara saldırdı.

Biber gazı kullanan polis, avukatların da aralarında olduğu çok sayıda yurttaşı da gözaltına aldı.

Saldırı esnasında çekilen görüntülerde bir kişinin kolunun kırıldığı da gözleniyor: