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Gülmen ve Özakça için döviz taşıyan KESK üyelerine ‘örgüt propagandası’ndan dava

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Samsun’da ‘OHAL’in kaldırılması, KHK’ların geri çekilmesi ve ihraç edilenlerin işe iadesi’ için bir araya gelen Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) üyelerine, ‘Nuriye ve Semih hayatlarına iade edilsin’ dövizinden ‘örgüt propagandası’ davası açıldı.

Fotoğraf: ETHA

Gülmen ve Semih Özakça, eylemlerinin 244’üncü gününde. İkilinin sağlık durumunu ilk günden bu yana takip eden Dr. Onur Karahancı, 30 Ekim’de “Alarm durumunda olduğumuz bir dönemdeler. 100 günün üzerinde her an her şey olabilir” demişti.

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Açlık grevlerinin 226’ncı, tutukluluklarının ise 151’nci gününde görülen üçüncü duruşmada Özakça elektronik kelepçe şartıyla tahliye edilmiş, Gülmen’in ise tutukluluğunun devamına hükmedilmişti.

‘Eylemleri meşru göstermek’

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, KESK üyeleri,10 Ağustos tarihinde ‘OHAL’in kaldırılması, KHK’ların geri çekilmesi ve ihraç edilenlerin işe iadesi’ için Samsun’da bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “155 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın serbest bırakılması noktasında ivedi bir talebimiz bulunmaktadır” denildi. Bazı grup üyeleri ‘Nuriye ve Semih hayatlarına iade edilsin’ ve ‘Açlıktan değil, duyarsızlıktan ölür insan’ dövizleri taşıdı.

Eylemden sonra ‘terör örgütü propagandası’ suçundan beş kişiye dava açıldı.

İddianamede, Gülmen ve Özakça’nın ‘DHKP/C üyesi’ oldukları ileri sürülerek, KESK üyelerinin “Gülmen ve Özakça’nın yaptıkları eylemleri meşru gösterecek şekilde övücü slogan attıkları ve pankart taşıdıkları” iddia edildi.

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