Gülmen ve Özakça için: Cumartesi Anneleri’nden ‘acil adalet ve vicdan’ çağrısı

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Her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda toplanarak kayıplarının akıbetini soran Cumartesi Anneleri, bu hafta açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için ‘acil adalet ve vicdan çağrısı’ yaptı.

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 136’ıncı gününde.

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Dihaber’in aktardığına göre, bu haftaki açıklamayı okuyan İHD İstanbul Şube Başkanı ve Cumartesi İnsanları’ndan Avukat Gülseren Yoleri, işlerine geri dönme talebiyle 136 gündür açlık grevinde olan Gülmen ve Özakça’nın özgürlüklerine kavuşması ve taleplerinin karşılanması için ‘acil adalet ve vicdan çağrısı‘ yaptı.

‘Onurlu bir yaşam için insan haklarına ihtiyaç olduğunu’ belirten Yoleri, “Bu nedenle insan onuru dokunulmazdır ve devletler ona saygı göstermekle yükümlüdür” dedi.