Gülmen ve Özakça için AİHM’e rapor gönderildi: ‘Tahliye edilmelerini istiyoruz’

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) isteği üzerine açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için cezaevinden rapor gönderildiğini ve bu rapor doğrultusunda kendilerinin tahliye edilmesini istediklerini söyledi.

İhraç edildikleri işlerine dönmek için başlattıkları açlık grevinin 76’ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça açlık grevinin 134’üncü gününde.

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CHP milletvekilleri Kazım Arslan, Şenal Sarıhan, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Ali Akyıldız, Kadim Durmaz ve Ünal Demirtaş, Gülmen ve Özakça’yı tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

Cezaevi çıkışında konuşan Şenal Sarıhan şunları söyledi: “İdare, işe iadesi yapılacak Semih ve Nuriye’yi yargılama sürecinde isterse açığa alıp kendini korur. Bu formül, tahliye ve işe iadeye engel değildir. Adalet varsa onların tahliye edilip işlerine geri dönmelerini sağlarsınız, yargılama yapacaksanız tutuksuz yargılayabilirsiniz.”

‘Tahliye edilmelerini istiyoruz’

İki eğitimcinin sağlık durumunda gerileme olduğunu belirten Sarıhan şöyle devam etti: “Onların taleplerinin iş ve ekmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu talepleri nedeniyle de tutuklandıklarının bilincindeyiz. Öncelikle açlık grevinin sonlandırılması için başlatılan hukuki girişimlerin hızla sonuca vardırılmasını talep ediyoruz. AİHM, kendilerinin sağlık durumlarının saptanması noktasında cezaevinden rapor istedi. Bu raporla ilgili hazırlıklar geçtiğimiz cuma günü gerçekleştirildi. Bugün AİHM’e ulaştığını düşündüğümüz raporlar, onların sağlık durumlarının cezaevinde kalmasına uygun olmadığı yönünde düzenlenmiş olmalıdır. Bu rapora bağlı olarak tahliye edilmelerini istiyoruz.”

Sarıhan, OHAL Komisyonunun iki eğitimcinin durumunu hızla ele almasını ve işe iade edilmelerine karar vermesini istediklerini söyledi.