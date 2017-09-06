Gülmen ve Özakça için açlık grevi yapan Sebahat Tuncel’e iki ay ‘spordan men’ cezası

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel’e, açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için açlık grevi yaptığı gerekçesiyle iki ay ‘spordan men’ cezası verildi.

6 Kasım 2016’da tutuklanan Tuncel, iki eğitimciye destek için temmuz ayında üç günlük açlık grevi yapmıştı.

Reklam

ANF Türkçe’nin haberine göre, bayram vesilesiyle Kandıra Cezaevi’nden bir mektup yollayan Tuncel, iki aylık ceza aldığını, yeni haftada tutuklu kadınlarla spor ve sohbet gibi ortak etkinliklere çıkmayı ‘umduklarını’ belirtti: “Umuyoruz diyorum; çünkü Silivri’den gelmeden önce Nuriye ve Semih için açlık grevine girdiğimden dolayı iki ay ‘spordan men’ cezası aldım. İnsanları hayattan men ederken, benim iki ay spordan men edilmemin tabii ki kıymeti yok.”

Karara itiraz edeceğini kaydeden Tuncel, “En azından buradaki arkadaşları bir süre görebileyim diye, yoksa sonuç şimdiden belli. ‘Hukuk mu, guguk mu?’ diye soranlar yeni rejimin hukukunu uygulamaya koydular bile” diye yazdı.