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‘Gülmen ve Özakça’ eylemine ‘müdahale’: Berkin’in annesi Gülsüm Elvan gözaltında 

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Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için İstanbul Kadıköy’de yapılmak istenen eyleme izin vermeyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Fotoğraf: twitter.com/seyrisokak

Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası da gözaltına alınanlar arasında.

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Fotoğraf: @petrocelli1871

Avukat Tamer Doğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Gülsüm ve Özge Elvan’ın yere yatırılıp ters kelepçelenerek gözaltına alındığını yazdı.


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