‘Gülmen ve Özakça’ eylemine ‘müdahale’: Berkin’in annesi Gülsüm Elvan gözaltında 

Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için İstanbul Kadıköy’de yapılmak istenen eyleme izin vermeyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Gezi Parkı eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle vurularak 269 gün sonra 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ve ablası da gözaltına alınanlar arasında.
Avukat Tamer Doğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Gülsüm ve Özge Elvan’ın yere yatırılıp ters kelepçelenerek gözaltına alındığını yazdı.
İstanbul Kadıköy’de #NuriyeSemih için düzenlenen eylemde basın açıklamasına izin vermeyen polis gözaltı yaptı. https://t.co/PJP7Y4ZGQC
— dokuz8 (@dokuz8haber) 11 Ağustos 2017