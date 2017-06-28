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Gülmen ve Özakça bırakmıyor: Çağrılar insani ancak kararlıyız 


 

İşlerine dönmek için 112 gündür açlık grevi yapan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, eylemi sonlandırmaları için yapılan çağrılara karşın uğradıkları haksızlık giderilinceye dek açlık grevini sürdüreceklerini duyurdu.

Fotoğraf: Dihaber

KHK’yla ihraç edildikten sonra direnişe geçen ve açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça, 22 Mayıs sabahı evleri basılarak gözaltına alınmıştı. ‘Silahlı terör örgütü üyeliği’nden işlem yapılan iki eğitimci tutuklanmıştı.

İkili, açlık grevlerinin 112’inci gününde.

‘Kararlıyız’

Sputnik’in haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gülmen ve Özakça’yı Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

Görüşmede, son olarak HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tarafından yapılan eylemi sonlandırmaları yönündeki çağrılara değinen Gülmen “Açlık grevimizi sonlandırmamız için yapılan iyi niyetli çağrıların insani olduğunun farkındayız ancak biz kararlıyız, uğradığımız haksızlık telafi edilinceye kadar devam edeceğiz” dedi.

‘Talimatın nereden geldiği belli’

Açlık grevini zor kullanarak bitirmek isteyenlerin talimatıyla tutuklandıklarını dile getiren Özakça ise şunları söyledi: “Açlık grevimizi önce zor kullanarak şiddetle sonlandırmak istediler olmayınca bizi talimatla tutukladılar. Bu şekilde direnişimizi sonlandıracağımızı düşündüler ama yanıldılar. Biz vicdanlarda kazandık şimdi sırada hukuken de haklı olduğumuz davamızı kazanmak var. Daha önce iki savcı bizi tutuklamazken üçüncüyü getirdiler, sırf bizi tutuklamak için. Daha tutuklama olmadan bizler hakkında karar çıkarıldı. Talimatın nereden geldiği ise belli.”

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