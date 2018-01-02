Gülmen ve Özakça 300 gündür açlık grevinde

Eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, OHAL KHK’sıyla ihraç edildikleri işlerine iade talebiyle başladıkları açlık grevinin 300’üncü gününde.

Akademisyen Gülmen, işe iade talebiyle Kasım 2016’da Ankara’daki Yüksel Caddesi’nde eyleme başladı. Ardından Özakça da Gülmen’e katıldı.

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İki eğitimci defalarca gözaltına alındıktan sonra 9 Mart 2017’de açlık grevine başlayacaklarını duyurdu. Açıklama sonrası gözaltına alınan ikili, karakoldayken açlık grevine başladı.

Daha sonra eylem Yüksel Caddesi’nde sürdü. Gülmen ve Özakça, açlık grevinin 76’ncı gününde bir gece yarısı baskınıyla gözaltına alınıp örgüt suçlamasıyla 23 Mayıs 2017’de tutuklandı.

Özakça, 20 Ekim 2017’de tahliye edilirken, Gülmen hükmün açıklandığı 1 Aralık 2017’de suçlu bulunup tahliye edildi. Özakça ise beraat etti.

Bugün, tüm bu zorlu sürecin ardından ikili açlık grevlerinin 300’üncü gününde. Gülmen ve Özakça’nın tek talebi işe iade. Bunun için de KHK ihraçlarını değerlendiren OHAL Komisyonu’ndan bir an önce karar çıkmasını bekliyorlar.

Özakça, 300’üncü gün nedeniyle şu mesajı paylaştı:

300 gün aç kalmak; 300'e kadar saymak değildir. Açlık grevcisinin zamanı; günleri, saatleri, dakikaları herkesle aynı değildir.

Acıyla, baskıyla ama en nihayetinde direnişle geçirdiğimiz 300 gün; onur ve ekmek mücadelesindeki kararlılığımızın göstergesidir. — Semih Özakça (@SemihOzakca) January 2, 2018

Özakça’nın mesajı, ikilinin açlık grevinde kararlı oldukları yönünde yorumlandı.

Gülmen de Twitter’dan takipçilerine videoyla seslendi: