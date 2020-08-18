Gülistan Doku’yu su altında arama çalışmaları sonlandırıldı

Tunceli’de ocak ayında kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen su altı arama çalışmaları sonlandırıldı.

Fotoğraflar: AA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doku’dan, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

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Genç kadının bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü boşaltılarak arama başlatılmıştı.

Bilirkişi raporunda, Doku’nun suya atladığı yönünde delil bulunamamış, ailenin avukatı karada arama yapılmasını istemişti.

Doku’nun ailesi, kadının erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un tutuklanmasını talep etmişti.

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‘180 gün sürdü’

AA’nın aktardığına göre valiliğin açıklamasında suda arama çalışmalarının 180 gün sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“180 gün devam eden su altı arama çalışmalarından netice alınamaması nedeniyle 6 Temmuz 2020 tarihinde su altı arama çalışmaları sonlandırılmış̧, yüzey ve kıyı taramasına kesintisiz devam edilmiştir. Gülistan Doku’nun ailesinin talebi üzerine, Sarı Saltuk Viyadüğü köprü ayağının taban kodunda araması yapılabilmesi için suyun minimum seviyeye kadar indirilerek Uzunçayır Barajı’nın tahliye edilmesi gündeme gelmiştir. 6 Ağustos 2020 tarihinden itibaren gerçekleştirilen tahliye çalışmaları sonucunda baraj suyu teknik olarak mümkün olan minimum seviyeye düşürülmüştür. Bu suretle AFAD Başkanlığı koordinasyonunda, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve AFAD İl Müdürlüklerinden oluşan 68 su altı ve su üstü personeli, üç row (sualtı arama robotu), bir sonar cihazı, 11 bot ile su üstü ve su altı arama çalışması yapılmış, 39 Tunceli özel haraket polisi, 20 AFAD gönüllüsü ile kıyı şeridi ve arazi taraması gerçekleştirilmiştir.”

Açıklamada, gölde kısmen tahliye işlemi sonrası 13 gün aralıksız devam eden çalışmalarda arama sahasının 15 sektöre bölündüğü ve 4 kilometre mesafede yaklaşık 1320 dönüm büyüklüğündeki alanda su altı ve su üstü arama çalışması yürütüldüğü belirtilerek, herhangi bir netice alınamaması sonucu çalışmaların bugün itibariyle sonlandırıldığı ifade edildi.

‘225 kişinin ifadesi alındı’

Arama çalışmalarında kamera görüntüleri ve alınan ifadelere ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı: “Günümüze kadar MOBESE kamera görüntüleri, özel kurum ve kişilere ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle incelenmiştir. Sarı Saltuk Viyadüğü’nü kullanan iki araç içi kamerası görüntüleri olmak üzere toplam 85 kameradan 900 saat detaylı kamera izleme çalışması yapılmıştır. İki müşteki, bir şüpheli ve 222 bilgi sahibi olmak üzere toplam 225 şahsın ifadesi alınmış olup ayrıca Sarı Saltuk Viyadüğü’nden farklı saatlerde geçen 230 araç sürücüsü ile görüşülmüştür.”

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen özel ekip, Tunceli’de yürütülen soruşturmada 90 gün görev yaptı. Adli süreç ise devam ediyor.