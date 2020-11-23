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Yaramazlara biraz batar!

Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sona erdi

Tunceli’de, 5 Ocak’ta kaybolan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışmalarının sona erdirildi.

Fotoğraf: DHA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak’ta haber alamayan ailesi, 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kadının arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı.

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Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı. 18 Ağustos’ta son verilen arama çalışmaları, 15 Ekim’de yeniden başlatılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde gerçekleşen çalışmalar kapsamında ekipler 17 kilometre uzunluğa ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip baraj gölünde arama yaptı.

Özellikle Sarı Saltuk Viyadüğü civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalar kapsamında üç su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullandı.

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Baraj gölünde, kıyıya yakın alanlarda ve baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde su altı ve üstünde arama yapan ekiplerin, çalışmalardan netice alamaması üzerine kayıp genç kızı söz konusu barajda arama faaliyetlerinin sonlandırıldığı öğrenildi.

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