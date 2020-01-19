Gülistan Doku’yu arama çalışmaları iki haftayı geride bıraktı

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamamıştı. Doku’nun Diyarbakır’da yaşayan ailesi, Tunceli’ye giderek arama çalışmalarına katılmıştı.
Doku’nun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü’nde görüldüğünün belirlenmesi üzerine arama çalışmaları bu alanda yürütülüyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD, polis özel harekat, dalgıç polisleri ve Turkuaz Arama Kurtarma görevlilerinin yanı sıra Elazığ, Adıyaman, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Diyarbakır, Kayseri’den Tunceli’ye gidenlerin oluşturduğu 150 kişilik ekip Doku’yu arıyor.
Arama çalışmalarında dalgıç ekipler, botlar ve halat yardımıyla ayrı bölgelere ayrılarak su altında tüm arama çalışmalarını sürdürüyor.
Vali Tuncay Sonel ve emniyet müdürü Yılmaz Delen, bölgeye giderek arama çalışmalarını yürüten ekip ve aileyle görüştü.