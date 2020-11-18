Gülistan Doku’yu arama çalışmaları: Baraj gölünün yüzde 98’i tarandı

Tunceli’de, 318 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için 15 Ekim’de yeniden başlatılan arama çalışmaları Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesinde devam ediyor. Ekipler, Doku’yu bulmak için 33 günde 185 saat dalış yapıp Uzunçayır Baraj Gölü’nün yüzde 98’ini taradı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan 5 Ocak’ta haber alamayan ailesi, 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. Genç kadının arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı.
Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı. 18 Ağustos’ta son verilen arama çalışmaları, 15 Ekim’de yeniden başlatılmıştı.
Uzunçayır Baraj Gölü’nde yeniden başlatılan arama çalışmaları kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) bağlı dalgıç ekipler, Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde dalış yaptı, botlarla da baraj gölü üzerinde kıyı şeridi tarandı.
Ancak arama çalışmalarında Gülistan Doku’ya ait ize rastlanmadı.