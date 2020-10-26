Gülistan Doku’yu arama çalışmaları: Baraj gölünün yüzde 40’ı tarandı; 100 saatlik dalış yapıldı

Tunceli’de, 5 Ocak’tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde tekrar başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Dalgıçlar, Doku’yu bulmak için 12 günde 100 saat dalış yaptı, 17 kilometrelik Uzunçayır Baraj Gölü’nün yüzde 40’ı tarandı.

Fotoğraf: DHA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doku’dan, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Diyarbakır’da yaşayan ailesi, Tunceli’ye giderek güvenlik güçlerine ihbarda bulunmuştu.

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542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, altı drone, dört sonar ve üç arama köpeği ile Uzunçayır Baraj Gölü’nde ve karada arama çalışması yapılmıştı. 18 Ağustos’ta sonlandırılan su altı arama çalışmaları, Tunceli Valiliği’nce 15 Ekim’de yeniden başlatıldı.

Arama çalışmalarına Tunceli’nin yanısıra Türkiye’nin farklı illerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 20’si dalgıç 45 kişilik profesyonel ekip katılıyor.

Çalışmaların bugünkü bölümünden de Doku’ya ait ize rastlanılmadı.