Gülistan Doku’yu arama çalışmaları: 21 günde 190 dalış yapıldı

Tunceli’de, 5 Ocak’ta kaybolan 21 yaşındaki Gülistan Doku’nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü’ne son 21 günde 190 dalış yapıldı. Ancak ablası Aygül Doku’nun da takip ettiği çalışmalardan sonuç alınamadı.

Fotoğraf: DHA

Gülistan Doku’dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır’dan Tunceli’ye giderek 6 Ocak’ta emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler çalışma başlatmıştı. Baraj gölünde arama yapan ekiplerce, 187 gün su altı ve üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

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Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü’nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos’ta yeniden başlanmış, sonuç alınamaması üzerine aramalara 18 Ağustos’ta son verilmişti. Gülistan Doku’yu arama çalışmaları, 15 Ekim’de yeniden başlatılmıştı.

AA’nın haberine göre Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doku’nun bulunması için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından koordine edilen arama faaliyetlerinde 12 kişilik ekip, olumsuz hava koşullarına rağmen baraj gölü ve kıyıya yakın alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

Botlar ile baraj gölüne açılan ekipler, üç su altı robotu ve bir taramalı sonar cihazı kullanıyor. Aramalar, özelikle Sarı Saltuk Viyadüğü civarında yoğunlaştırılıyor.