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Yaramazlara biraz batar!

Gülistan Doku’nun sevgilisinin tutuklanması talebine ret

Tunceli’de ocak ayının başından beri aranan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun sevgilisi Zaynal Abakarov tutuklanması talebi reddedildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Diyarbakır’da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli’ye giderek ihbarda bulunmuştu. Halen bulunamayan Doku’nun ailesi, kadının erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un tutuklanmasını talep etmişti.

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Avukat Ali Çimen, tutuklama talebinin cumhuriyet savcılığı tarafından reddedildiğini söyledi.

Çimen, bilirkişi raporunda Doku’nun sevgilisi tarafından iki gün alıkonduğunun belirtildiğini dile getirerek Doku’nun 4 Ocak’ta zorla araca bindirildiğini, görgü tanıklarının bulunduğunu ifade etti.

Avukat, 5 Ocak’ta Doku’nun sevgilisinin kafesine gittiğini, ardından çıkmaya çalışırken yine Zaynal Abakarov tarafından alınkonduğunu aktardı.

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Çimen sözlerini şöyle sürdürdü: “Gülistan belki 5 Ocak günü o kafeden rahat çıkmış olsaydı belki bugün akıbetini biliyor olacaktık. Gülistan’ın, erkek arkadaşı tarafından iki gün alıkonulduğu kanıtlanmışken, biz aile olarak bugün tutuklanma kararı bekliyorduk ama tutuklanmadı. Aile olarak bizim beklentimiz tutuklanacağı yönündeydi. Bu duruma çok üzüldük. ‘Bu su indiğinde burası kurutulacak’ denildi bizlere (Boşaltılmaya başlanan barajı kast ediyor). Bu su buradan çekildiğinde biz ak ile karayı göreceğiz. ‘Gülistan’ın buraya gelip intihar etmiş’ deniliyor. Ben, Gülistan’ın intihar ettiğine inanmıyorum. Gülistan gelip burada intihar etmiş ise bile bunun sorumlusu erkek arkadaşıdır ve tutuklanması gerekmektedir.”

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