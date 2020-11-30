Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Z.A.’nın üvey babasına dava

Tunceli’de, 5 Ocak’tan beri haber alınamayan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun kaybolmasından sorumlu tutulan Rus uyruklu Z.A.’nın polis memuru üvey babası E.Y. hakkında, kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmaktan kamu davası açıldı.

Fotoğraf: DHA

Tunceli’de kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Doku’yu Uzunçayır Baraj Gölü’nde arama çalışmaları 23 Kasım’da sona erdirilmişti.

Reklam

Doku’nun kaybolmasına ilişkin Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sürüyor.

‘İntihar ettiğine ilişkin algı çalışması yürüttüler’

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, şüpheli E.Y. hakkında açılan davayla dosyada ilk defa olumlu bir gelişme yaşandığını belirterek şöyle devam etti: “Şüpheliler, Gülistan Doku’nun intihar ettiğine ilişkin bir algı çalışması yürüttüler. Gülistan’ın intihar etmediği resmi bilirkişi raporuyla ortaya çıktı. Şüpheli E.Y.’nin dosyaya erişimi var, direkt tutuklanması lazım.”

Çimen, dosyaya giren bilirkişi raporlarından sonra şüpheli E.Y. hakkında Gülistan Doku’nun bazı bilgilerini Twitter üzerinde paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Reklam

E.Y.’nin Gülistan Doku’nun intihara meyilli olduğuna ilişkin belgeleri paylaştığını aktaran Çimen şöyle konuştu:

“Müvekkil Gülistan Doku, 4 Ocak gecesi şüpheli aile tarafından alıkonulmuştu. 5 Ocak günü saat 16:40’tan sonra kendisinden haber alınamıyordu. Bu soruşturma dosyasında bazı gelişmeler olmuş ve bilirkişi raporu dosyamıza girmişti. Bu bilirkişi raporuyla Gülistan Doku’nun intihar etmediği tezi ortaya çıktı. Yine bu raporla 4 Ocak gece yaşanan alıkoyma olayının 5 Ocak gününde de devam ettiği ortaya çıkmıştı. Biz bu olay sonrasında baş şüphelinin babası E.Y. hakkında suç duyurusunda bulunduk. Mağdurumuzun alıkonulduğu aracın şüpheli E.Y.’ye ait olduğu ve alıkonulduğu evin de ona ait olduğunu söyleyerek onu da şüpheli olarak eklemiştik. Gülistan Doku’nun bazı bilgilerini Twitter üzerinden paylaştığı gerekçesiyle de hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. (…)

Baş şüphelinin babası şüpheli polis memurunun dosyaya erişiminin olduğunu ve dosyayı yönlendirmeye çalıştığını belirtmiştik. Bu tezimiz başsavcılık tarafından da kabul edildi ve hakkında dava açıldı.”

E.Y. hakkında üç maddeden dava açıldığını söyleyen Çimen şu ifadeleri kullandı: “Türk Ceza Kanunu’nun 135, 136 ve 137’nci maddelerinden açıldı. 137’nci madde yani kamu görevlisi sıfatıyla elde ettiği bilgileri paylaşmasıyla ilgilidir. (…)

Sağlıklı ve etkili bir soruşturma yapılabilmesi için ceza muhakemesi tedbirlerinin bu dosyada şüpheliler aleyhine uygulanması gerekir. Etkin bir soruşturma yapılırsa Gülistan Doku’nun akıbeti ortaya çıkacaktır.”

‘Açığa alındı’

Şüpheli E.Y.’nin dosya kapsamında açığa alındığını da ifade eden Çimen şöyle konuştu: “Şüpheli E.Y. ile ilgili Tunceli milletvekilinin verdiği bir soru önergesi vardı, orada başka bir suçtan dolayı açığa alındı denmişti. Bu dosya kapsamında görevden alındığı, geçici olarak uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Çünkü bu tweetlerde yaptığı paylaşımlar, onun görevi nedeniyle elde ettiği bilgilerdi. Ve Gülistan Doku’nun soruşturma dosyasında da bu bilgiler yoktu. Kendisi ele geçirdi ve yaydı. Bunu kamu görevlisi sıfatıyla yaptığı için Emniyet Müdürlüğü onu açığa almış.”