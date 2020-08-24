Gülistan Doku’nun ailesi: Gülistan’ı bulmadan davanın peşini bırakmayacağız

Tunceli’de kaybolan ve 233 gündür haber alınamayan Gülistan Doku’nun ailesi, soruşturmanın cinayet soruşturması olarak yürütülmesini isterken, davanın peşinin bırakılmayacağını belirtti.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doku’dan, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Uzunçayır Baraj Gölü’nde uzun süre su altı araması yapılmış ancak Doku’ya dair bir ize rastlanılmadığı için 18 Ağustos’ta arama sonlandırılmıştı.

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AA’nın haberine göre, üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi ve kadınlar, bugün Seyit Rıza Meydanı’nda bir araya gledi.

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku, 6 Ocak’ta Tunceli’ye giderek İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp ihbarında bulunduklarını, kendilerine Gülistan’ın intihar ettiğinin aktarıldığını belirtti.

Kardeşinin intihar ettiğine inanmadıklarını dile getiren Doku, şunları söyledi: “Biz acılı bir aile olarak şunu biliyorduk; iki gün önce ben Gülistan’la görüştüm ve ikinci üniversiteyi okumayı düşündüğü için benden kitap istedi. Daha sonra 15 tatilde eve gelecek diye anneme ayakkabı, yeğenlerime toka almış. İki hafta önce de KPSS kitapları almış, 15 tatilde eve gelecek ve daha sonra da Mersin tatilini planlamıştı. Yine 4 Ocak gecesi işe giriyor. Cuma günü Gülistan’ı arıyorum ‘Ne yapıyorsun’ diye soruyorum. ‘Pazartesi sınavım var, finale hazırlanıyorum abla’ diyen kardeşim ne hikmetse bize ‘İntihar etti’ denildi.”

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‘Suyun içinde olmadığını biliyorduk’

Doku’nun ablası Aygül Doku basın açıklamasını okudu. (Fotoğraf: AA)

Gülistan’ın arama çalışmaları Türkiye’nin en iyi arama kurtarma ekipleri katıldığını belirten Doku, emekleri için teşekkür etti. Doku, Uzunçayır Baraj Gölü’nde ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ve bir sonuç alınamadığını anlattı.

Aygül Doku sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz Gülistan’ın suyun içinde olmadığını biliyorduk. Bu kadar şaibe ortada varken su ihtimali üzerinde bu kadar duranlar, neden şu şaibeler üzerinde durmuyor? Olayın bir an önce aydınlanmasını bekliyoruz. Bizim istediğimiz artık tek şey bu olayın artık bir cinayet olayına dönüşmesi ve çözülmesidir. Aile olarak 233 gündür kentteyiz ve 227 gün boyunca suda ceset bekledik, 233 gündür de kızımızın katillerinin peşindeyiz. Biz Gülistan’ı bulmadan biz bu davanın, bu olayın peşini bırakmadık, bırakmayacağız.”