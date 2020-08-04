Gülistan Doku soruşturmasında yeni rapor: Avukata göre ‘intihar tezi çürüdü’

Tunceli’de Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili soruşturmada yer alan bilirkişi raporu, Dinar Köprüsü’ndeki suda insan düşmesine bağlı bir hareketliliği olmadığı tespitini yaptı. Doku ailesinin avukatına göre, ‘bilirkişi raporu intihar iddiasını tamamen çürütüyor.’

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Diyarbakır’da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli’ye giderek ihbarda bulunmuştu. Halen bulunamayan Doku’nun ailesi, kadının erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un tutuklanmasını talep etmişti.

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Bilirkişi inceledi

Soruşturmayı yürüten Tunceli başsavcılığı, İstanbul başsavcılığında talepte bulunarak, köprüye dair görüntülerin bağımsız bilirkişi tarafından incelenmesini istedi. İstanbul başsavcılığı da görüntüleri incelemesi için İstanbul Adalet Komisyonu’na kayıtlı Ulusal Kriminal Büro bünyesinden bilirkişi görevlendirdi.

‘Yüksekten düşmeye bağlı hareket yok’

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda, Doku’nun atladığı öne sürülen köprünün altındaki suda, söz konusu saatte yüksekten düşmeye bağlı bir hareketlilik olmadığının tespit edildiği bildirildi.

‘Karada işlem yapılmadı’

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, polisin “5 Ocak 2020 günü Gülistan Doku saat 12.25 sıralarında kendini köprüden attı” diye raporu olduğunu ifade etti. Avukat, raporun ardından köprünün altında Doku’nun arandığını, karada herhangi bir işlem yapılmadığını aktardı.

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‘Karada işlem yapılmadı’

Çimen şöyle devam etti: “Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde şu ifade yer alıyor: ‘Köprü ayağındaki efekt, bir piksel artığı olup kesinlikle yukarıdan suya düşen bir insan veya eşyanın suda yükselttiği su sütunu değildir.’ Bu, şu anlamı ifade ediyor: ‘Gülistan Doku köprüden atlamadı.’ Bu raporla intihar tezi çökmüş oldu. Üstten düşen bir nesnenin V şeklinde suda dalgalanma sağlayacağını, V şeklinde olmadığının görüldüğü belirtildi. Sonuç olarak kesin bir dille Gülistan Doku’nun intihar etmediği, bu intihar tezinin çöktüğü ortaya çıktı. Artık köprünün altındaki arama, yani baraj gölündeki aramanın sonlandırılması, Gülistan Doku’nun öldürüldüğü şeklinde bir suç işlendiğine yönelik karada da çalışmaların yapılması gerekiyor.”

Yeni görüntüleri de inceledi

Öte yandan bilirkişi, Doku’nun yeni görüntüleri üzerinde de inceleme yaptı. Bilirkişi, Doku’nun erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’la kafeteryada 4 dakika, kafeterya dışında ise 8 dakika görüştüğünü saptadı. Doku’nun kaybolmadan önce erkek arkadaşıyla görüşmediği öne sürülmüştü.

Avukat Çimen, tüm kriterlerin baş şüpheli Zaynal Abakarov’u işaret ettiğini belirterek “Gülistan hala kayıp. Ne olduğunu bilemiyoruz. Belki yaşıyordur, belki bir yerde alıkonulmuş durumdadır” ifadelerini kullandı.

Çimen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha önce Gülistan’ın kafeteryaya hiç girmediği söyleniyordu. Görüntülerde, 4 dakika boyunca kafeteryada kalıyor. Daha sonra çıkıyor ve şüpheli onu durduruyor. 8 dakika boyunca çok yoğun bir stresin olduğu, bağırdığı, Gülistan’a neredeyse fiziksel olarak baskı uyguladığı görülüyor. Emniyetin tuttuğu tutanaklarda, görüntülerde gördüğümüz iki kadın var, gelip baş şüpheliyle görüşüyorlar, hiçbir zaman onlardan da bahsedilmedi. Bunların kim olduğu halen ortaya çıkmış değil.”