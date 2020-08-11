Gülistan Doku için karada da arama çalışması başladı

Tunceli’de ocak ayından beri aranan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku için karada arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’dan, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamamıştı.

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Doku’nun ailesi, kadının erkek arkadaşı Zaynal Abakarov’un tutuklanmasını talep etmişti.

Genç kadının bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü boşaltılarak arama başlatılmıştı.

Bilirkişi raporunda, Doku’nun suya atladığı yönünde delil bulunamamış, ailenin avukatı karada arama yapılmasını istemişti.

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Boşaltılmaya devam edilen Uzunçayır Baraj Gölü’nde 6 Ağustos’tan itibaren yeniden başlatılan su altında arama çalışmaları devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri, polis, jandarma ve AFAD görevlilerinden oluşan 70 kişilik ekip, su altında ve su yüzeyinde arama çalışmaları yapıyor.

Gölde arama çalışması sürerken, bugün karadan da çalışmalar başlatıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü bölgesinde bulunan merkeze bağlı Köklüce, Beydamı ve Çanakçı köyleri ile Aktuluk Mahallesi sınırlarında polis özel harekat ekipleri, arama çalışması yapıyor.

Arama çalışmasında drone da kullanılıyor.