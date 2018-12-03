Gülgün Türkoğlu: Genetiği tasarlanmış bebekler neden bir devrim?

Çinli bilim insanı He Jiankui, geçen hafta, genetiği tasarlanmış ilk insanlar olan ikiz bebeklerin doğduğunu açıkladı. Lulu ve Nana takma adları verilen bebekleri farklı kılan özellik, insanlarda AIDS virüsünün geçişine izin veren gen olarak bilinen CCR5 geninin, devre dışı bırakılmış olması. Böylece HIV+ olan babalarının hastalığı onlara aktarılmamış oldu.

Çin, ilerleyen satırlarda ele alacağım sakıncaları da olan bu yöntemi, embriyolar üzerinde denediğini geçtiğimiz yıllarda açıklamıştı. Bu konuda en tutucu, yasaları en katı gelişmiş ülke olarak bilinen İngiltere’de bile, nadir görülen genetik hastalıkların tedavisi için geçerli olmak üzere yasa esnetilmişti.

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Gülgün Türkoğlu’nun yazısı