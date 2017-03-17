Gülerce Gökçek’e ‘destek attı’: FETÖ Arınç’ı başbakan yapacaktı

Hüseyin Gülerce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in eski AKP milletvekili Bülent Arınç’a ilişkin ‘Gezi’den sonra başbakan olacaktı’ iddiasını destekleyen bir yazı kaleme aldı.

Gökçek, katıldığı bir TV programında Arınç’la ilgili şu iddiada bulunmuştu: “Tayyip Erdoğan, Gezi olaylarında yurt dışından geldiği zaman düşürülmüş ve bitmiş olacaktı. Partinin içinde ‘FETÖ’cü milletvekilleri hazırdı ve bir ‘FETÖ’cünün lafıdır, Hüseyin Gülerce’nin bizzat kendisine söylenmiştir: ‘Bülent Arınç başbakan olacaktı.’ O tarihte hazırlanmış ve bitmişti. Bülent Arınç, şimdi buna evet der, hayır der onu bilemem ama ben bundan yüzde yüz eminim.”

Gökçek’in iddiasına yanıt veren Arınç, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gökçek’in ‘uzun bir aradan sonra’ ahlak dışı bir yalan ve iftiraya başvurduğunu söylemişti: “Melih Gökçek’in hezeyanlarını bu açıdan değerlendirmek ve ciddiye almamak gerek. Artık siyasetin komedi unsuru olmuştur. Gülüp geçin.”

Gökçek’in iddiasına referans gösterdiği Hüseyin Gülerce, bugünkü köşeyazısında, ‘FETÖ’nün İsrail imamı olduğu iddia edilen Harun Tokak’ın kendisine “Yeni bir hükümet kurulacak, başbakan da Bülent Arınç olacak. Kabine listesi de zaten hazır…” dediğini iddia etti.

Gülerce bir zamanlar Fethullah Gülen’e en yakın ismlerden biriydi.

‘Arınç’ın haberdar olma ihtimali var’

Olayı Gökçek’e anlattığını söyleyen Gülerce, Gökçek’le aralarındaki konuşmaları ise şöyle aktardı: “Konuyu Beyaz TV’deki Ortak Akıl programımda da birkaç defa dillendirdim. Hem yazımda, hem de konuşmalarımda, başbakan olarak söyledikleri ismi zikretmedim. Çünkü bu ismin hazırlanan kabineden, başbakanlığından haberi olmayabilirdi. Ama çok yakın arkadaşım (47 yıllık) Melih Bey’e bana yapılan konuşmayı aktardım.”

Tokak’ın ‘AK Parti milletvekillerinin de tahammül edemez hale geldiğini ve Erdoğan’ın başbakanlıktan uzaklaşmak zorunda kalacağını’ söylediğini aktaran Gülerce, en az 150 milletvekilinin bu değişikliğe destek verdiğini öğrendiğini ifade etti.

Gülerce, Arınç’ın kendisinin başbakan yapılacağından haberdar olup olmamasına ilişkinse şunları yazdı: “Daha sonraları Arınç’ın sayın Erdoğan’a açıktan tavır koyması, FETÖ davaları için, ‘Paralel ile mücadele kapsamında açılan o kadar çok dava var ki üstüme cübbeyi tekrar geçirmek istiyorum’ demesi o ihtimali akla getirebilir.”