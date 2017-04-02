Gülen’in yazdığı ‘Hüzünlü gurbet’ şiiri TRT Müzik’te: ‘Sehven yayınladık’

Darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu belirtilen Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in yazdığı şiirden bestelenen şarkı TRT Müzik kanalında yayınlandı.

Sosyal medyada tepki çekmesinin ardından TRT, yayının bir hatadan kaynaklandığını duyurdu.

ABD’de yaşayan Gülen, 1997’de Sızıntı dergisinde ‘Hüzünlü gurbet’ isimli şiirini yayınladı. Müzisyen Ahmet Özhan da bir albümünde şiiri besteledi. Geçen yıllarda birçok şarkıcı da şiiri televizyonlarda seslendirdi.

‘Sehven yayınlandı’

TRT Müzik kanalında dün akşam, Özhan’ın ‘Hüzünlü gurbet’i seslendirdiği bir program yayınlandı.

Bunun üzerine başta iktidar yanlısı yazarlar olmak üzere, çok sayıda kişi sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi.

Ahmet Özhan'ın söylediği Hüzünlü Gurbet şarkısı, 2005'te yapılan programın tekrarında sehven yayınlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — TRT Müzik (@trtmuzik) April 1, 2017

TRT Müzik de Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı: “Ahmet Özhan’ın söylediği Hüzünlü Gurbet şarkısı, 2005’te yapılan programın tekrarında sehven yayınlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”