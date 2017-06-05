Gülen’in yanısıra HDP’li vekiller de var: 130 isim vatandaşlıktan çıkarılacak

Aralarında Fethullah Gülen, HDP’li vekiller Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer’in de bulunduğu 130 kişi hakkında üç ay içinde Türkiye’ye dönmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılma kararı alındı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında İçişleri Bakanlığı’nın ilanıyla bazı kişiler hakkında vatandaşlıktan çıkarma kararının alınacağı duyuruldu. İsmi geçenler, hakkında soruşturmalar bulunan ve ‘firari’ olarak arananlardan oluşuyor.

İçişleri Bakanlığı’nın ilanında şöyle dendi: “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 302’nci, 309’uncu, 310’uncu, 311’inci, 312’nci, 313’üncü, 314’üncü ve 315’inci maddelerinde yazılı suçlar nedeniyle haklarında Cumhuriyet Savcılıkları/ Mahkemeler tarafından soruşturma ve kovuşturma yürütülen ve yabancı ülkede bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayan aşağıdaki kimlik bilgileri yer alan kişilerin, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29’uncu maddesinin 2’nci fıkrası gereğince bu ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 3 ay içinde Türkiye’ye dönerek ilgili mercilere müracaat etmedikleri taktirde anılan Kanun hükümlerine göre Türk vatandaşlıklarının kaybettirileceği ilanen tebliğ olunur.”

Vatandaşlıktan çıkarma listesinde ismi geçenler şöyle: