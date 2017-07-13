Gülen’in ‘Gül’le görüştüm’ iddiasına bir yalanlama da Koru’dan: Kulağıma gelirdi

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Yıllar boyu ‘FETÖ’ lideri Fethullah Gülen’e yakınlığıyla bilinen Fehmi Koru, Gülen’in 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le görüştüğüne dair iddiasını yalanladı: “Böyle bir görüşme olsaydı kulağıma gelirdi; en başta kendisi bunu bana söyleme ihtiyacı duyardı.”

Gülen dün yayınlanan “Aralarında eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu ile 50 milletvekilinin de olduğu binlerce kişi beni ziyarete geldi. Bu yüzden birçok kişi beni tanıyabilir ama ben onları tanımıyorum” demişti.

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11’nci cumhurbaşkanı Gül, “Başbakanlığım, Dışişleri Bakanlığım ve Cumhurbaşkanlığı görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır” sözleriyle Gülen’i yalanlamıştı.

‘Davutoğlu gitmişti, biliniyor’

Aynı zamanda Gül’e olan yakınlığıyla da bilinen Koru, kendisine ait ‘fehmikoru.com’ sitesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı.

Koru yazısına şöyle başladı: “Ahmet Davutoğlu, daha henüz dışişleri bakanı iken, 2013 yılı eylül ayında, Birleşmiş Milletler’in (BM) açılış toplantısına katılmak üzere Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte geldiği New York’tan Pensilvanya’ya kadar gitmişti. Eşiyle birlikte. Bu biliniyor zaten. Ben de 2016 yılı nisan ayında çıkan ‘Ben Böyle Gördüm: Cemaat’in Siyasetle Sınavı’ kitabımda bu bilgiye de yer vermiştim.”

Gülen’in söyleşisini okuduğunda gördüğü Abdullah Gül ismine “Herhalde bir tercüme hatasıdır” diye tepki verdiğini aktaran Koru, bunun nedenini de şöyle açıkladı: “Bildiğim kadarıyla, ne 2013 Eylül ayında, New York’ta bulunduğu günlerde, ne de daha önce, 2002 sonrasında, başbakanlık, dışişleri bakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde yaptığı çeşitli ABD ziyaretlerinde, Gül’ün Gülen’le bir karşılaşması olduğundan, ikisinin görüştüğünden haberdar değilim. Böyle bir görüşme olsaydı kulağıma gelirdi; en başta kendisi bunu bana söyleme ihtiyacı duyardı.”

‘Ecevit bile görüştü’

Gülen’e yakın isimlerden Osman Şimşek’in “Belki beraber geldikleri Fehmi Koru’nun Hocaefendi ile sarılmalarını seyredince ‘Birbirinizi çok özlemişsiniz!..’ dediğini hatırlatmam sayın Gül’ün hafızası için yeterlidir. Şayet bu kafi değilse, mekanımıza dair bazı hususları anımsamaları da faydalı olabilir” sözlerine “Hayda” diye tepki veren Koru, Gül’ün tüm makamlarındaki resmi ziyaretlerinin çoğunu gazeteci olarak izlediğini yazdı.

Koru şöyle devam etti: “Ancak hiçbir gezisinde birlikte Pensilvanya’ya yolumuzu düşürmediğimiz gibi, onun yalnız başına böyle bir özel ziyaret yaptığını işittiğimi de hatırlamıyorum. Henüz Gülen’in ABD’ye yerleşmediği ve eğitime önem veren yapının henüz ‘Cemaat’ veya ‘Hizmet Hareketi’ olarak anıldığı dönemlerde, bir politikacı olarak Gül de kendisiyle görüşmüştür. Bülent Ecevit‘in bile görüştüğü biriyle Abdullah Gül neden görüşmesin ki…

‘Neden dile getiriliyor?’

Benim hatırladığım bir birliktelikleri var. O birliktelik, birçok başka siyaset adamının da katıldığı Bank Asya’nın (o zamanki adı ‘Asya Finans Kurumu’ idi) açıldığı gün yapılan törende yaşanmıştı (24 Ekim 1996). Böylesine hassas bir konu neden bizzat Gülen’in kendisi ve çevresi tarafından dile getiriliyor?”