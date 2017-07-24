Gülen’in fotoğrafına inceleme: 00.11 rakamı ‘seçilmişlik’ saplantısına işaret

Wall Street Journal gazetesine verdiği söyleşide kullandığı fotoğrafla dikkat çeken Fethullah Gülen’in takipçilerine mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Bir kitaplığın ve ekranında bazı sözlere yer verilen televizyonun önünde fotoğraf çektiren Gülen’in bu yolla ‘FETÖ’ye mesaj verdiği çokça konuşulmuştu.

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Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre istihbarat birimleri fotoğrafı inceleyerek üç ayrı mesaj olduğuna kanaat getirdi. Buna göre, seccadeye ayakkabıyla basan Gülen öncelikle ABD ve Batı ülkelerine, “Radikal değiliz, kutsiyetlerimiz yok, şekilsel hususları dert etmiyoruz. Yükselen radikalizme karşı bizi kullanın” mesajı verdi.

Kütüphane ise “İlimliyiz, önceliğimiz ilim” mesajını taşıyordu.

Televizyon ekranında görülen “Bizim için ümit oldunuz, şimdilerde şölen var bahçelerde, bahardan ses geliyor perde perde, aceleci acele edip dursun, beklenen mutluluk biraz ileride” sözleri ise, ‘FETÖ’ üyelerine yönelik, çözülmelere karşı mesaj olarak yorumlandı.

Gülen’in bu sözlerle, “Deşifre olmayın, itirafçı olmayın, umutsuzluğa kapılmayın” mesajlarını verdiği kaydedildi.

Ekranda yazan 00.11 rakamı ise Gülen’in ‘seçilmişlik sendromu’ndan kaynaklanan bir saplantı olduğuna yoruldu. Gülen’in, bununla kasım ayını işaret ettiği, tutuklu bulunanlara kasım ayında kurtulacakları mesajını verdiği sanılıyor.