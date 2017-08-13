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Gülen’in fotoğrafı ‘yeni parti’ planlarını değiştirdi: Akşener ‘kasım’ı beklemeyecek

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Eski MHP’li Meral Akşener, yeni partinin kuruluşunu daha erken bir tarihe almaya çalıştıklarını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Akşener, kasım ayında açıklanması planlanan yeni partiyle ilgili tarih değişikliğine gerekçe olarak, Fethullah Gülen’in bir fotoğrafında ’11’ sayısının görülmesini gösterdi.

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Akşener gibi MHP’den ihraç edilen isimlerden Ümit Özdağ, yeni parti için birlikte çalışmaya başladıklarını söylemiş, Sinan Oğan ise MHP kongresinde genel başkanlığa aday olacağını açıklamıştı.

‘Kasım ayında açıklayacaktık’

DHA’nın haberine göre, Bursa’da gazetecilerin yeni parti hakkındaki sorularını yanıtlayan Akşener şunları söyledi: “Ümit Özdağ hocamla beraber yürüme kararı aldık. Koray Aydın bakanımızla da istişareler neticesinde bir yola doğru girmiş durumdayız. Bizim bu oluşumu hayata geçirme ile ilgili kararımız kesinleşmişti. Bunlar ilgili çalışmalar başlatmıştık fakat yepyeni ve bizim karşı olduğumuz bir cumhurbaşkanlığı düzenine geçiliyor. Sonuç itibarıyla fiili bir durum. Uyum yasalarının 26 Ekim’e kadar çıkması gerekiyor. Onu bekleyip, biz bu çalışmaları yapıp oluşumu kasım ayında açıklamak gibi bir kararımız vardı.” 

’11 sayısı görüldü, neye tekabül edeceğini bilemeyiz’

Fakat bu süreçte Gülen’in çektirdiği bir fotoğraftan bahseden Akşener şöyle devam etti: “O fotoğrafta sadece ayakkabılarıyla seccadede olması dışında, her şeyi kabalist sistem üzerinden okumamız gerekiyor. 11 sayısının olduğu görüldü. Bunun neye tekabül edeceğini de bilemeyiz. En azından ben şunu bilerek, sempatizanlarına, bağlılarına üzerimizden bir umut mesajı vermek için her terör örgütünün böyle düzenekleri vardır. Bu PKK’da da bu tür başka alanlarda da mevcuttur. Ben de çok tecrübeli bir insanım. İçişleri bakanlığı yaptım. Bu örgütlenmelerle mücadele etmiş bir insanım. Bu şaibelere, soru işaretlerine meydan vermemek üzere biz mümkün olduğunca erkene aldık parti kurma çalışmalarını.”

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