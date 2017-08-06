Gülen’in eski dostu Veren: Genelkurmay’a verdiğim ifade kayıp, devlet bulmalı

Fethullah Gülen’e bir dönem yakınlığıyla bilinen Nurettin Veren, bundan 11 yıl önce Genelkurmay Başkanlığı’na sekiz saat boyunca görüntülü kayıtla ifade verdiğini ileri sürerek, o görüntülerin bulunmasını istedi.

Sözcü’den Aytunç Erkin’in haberine göre, 2000’li yıllara kadar Gülen’in yakınındaki isimlerden olan Veren, 2006 yılında o dönemde basında yaptığı açıklamalar nedeniyle Genelkurmay’a çağrılıp elindeki bilgi ve belgeleri vermesi istendi.

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Buna göre, eski genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt döneminde askeri savcılığa çağrılan Veren’in Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki Cemaat yapılanmasını anlatması istendi. Veren sekiz saat boyunca görüntülü kayda alınan bir ifade verdi ancak ifade daha sonra kayboldu.

Veren, ifadeye çağrıldıktan sonra bir numaradan tehdit edildiğini öne sürerek, şunları anlattı: “Genelkurmay’dan telefon geldi ve görüşmeye gittim. Bu görüşmeden birkaç saat sonra telefonum çaldı. Arayan kişi; ‘Az önce arandığın yerden arıyorum. Buraya gelirsen sonun Ahmet Taner Kışlalı gibi olur’ dedi ve kapattı. Durumu Genelkurmay’a bildirdim ve görüşmeyi erteledik. Bu arada beni arayan numarayı savcılığa verdim, Ankara Keçiören’den ankesörlü bir telefondan aranmışım. Belirlenen yeni bir tarihte Genelkurmay’da Askeri Savcılık tarafından sekiz saat görüntülü ifadem alındı. TSK’daki imamın adını bile verdim. Sait Sürmeli Aksoy’du. Şimdi firarda. Siyasi bağlantıları anlattım. Örgütün şemasını, neler yaptıklarını… Sonra o görüntülü ifadem kayboldu. Bu arada Keçiören’deki ankesörlü telefon kulübesinin de görüntü kayıtları bulunmalı.”

‘Adil Öksüz sadece bir parça’

İfadesinin bulunması için emniyet ve savcılığa başvurduğunu söyleyen Veren, sekiz saatlik konuşmadan iki-üç sayfalık bir metin hazırlandığını öne sürdü.

Bu ifadenin tekrar peşine düşeceğini belirten Veren, şöyle devam etti: “Çünkü, dönemin Genelkurmay Başkanı Büyükanıt sonrasında gelen Hilmi Özkök, iktidar ve muhalefet bu ifadeye sahip çıksaydı ne 17-25 Aralık ne de 15 Temmuz hain darbe girişimi olurdu. Şimdi herkes Adil Öksüz’ü (FETÖ’cü darbe girişiminin merkezindeki TSK imamı)) konuşuyor ya! O sadece bir parça. 11 yıl önce ben askeriyedeki örgütlenmeyi anlattım ve o dönem bunların izi sürülseydi, ne terfi edebilirlerdi ne de bu kalkışma olurdu. Bakın o dönem Büyükanıt’ın yaveri bile FETÖ’cü çıktı. Bugün kimse geçmişle birbirini yargılamasın. Devlet bu ifademi bulmalı. O zaman çok şey aydınlanacak.”