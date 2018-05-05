Gülen’i ziyaret eden AKP’li vekillerden yedisi yine aday

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Daha önce Fethullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğine gitmiş, kendisiyle fotoğraf çektirerek namaz kılmış 12 AKP’li vekilden yedisi 24 Haziran’daki seçim için yeniden aday oldu.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre AKP’li 12 vekil, 2012’de Boston’da Gülen Cemaati tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri’ programına katılmıştı. O tarihte 12’si de milletvekili olan grup Pensilvanya’ya giderek Gülen ile görüşmüş, birlikte ikindi namazı kışmış, hatıra fotoğrafı çektirmişti.

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Daha önce Gülen’i çiftliğinde ziyaret edip fotoğraf çekmiş AKP’lilerden grup başkan vekili ve Aksaray milletvekili İlknur İnceöz, Bitlis milletvekili Vedat Demiröz, Burdur milletvekili Bayram Özçelik, Adana eski milletvekili Fatoş Gürkan, genel sekreter yardımcısı Mustafa Hamarat, Siirt eski milletvekili Osman Ören ve Kayseri milletvekili İsmail Tamer yeniden aday oldu.

Ziyarete giden isimlerden dördü hariç diğerleri 2015’te yapılan iki seçimde liste dışı kalmıştı. Pensilvanya’ya giden milletvekillerinden İlknur İnceöz, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik ve İsmail Tamer halen milletvekili olarak görev yapıyor.

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Fotoğraftaki bir diğer eski AKP’li milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise 15 Temmuz’dan sonra arandığını öğrenince yurt dışına kaçmıştı.