Gülen’i ziyaret eden AKP’li vekillerden aday olan beş isim Meclis’e girdi

Gülen Cemaati lideri Fethullah Gülen’in Pensilvanya’daki çiftliğine gitmiş, kendisiyle fotoğraf çektirerek namaz kılmış 12 AKP’li vekilden, aday gösterilen beş isim yeniden milletvekili seçildi.

AKP’li 12 vekil, 2012’de Boston’da Gülen Cemaati tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri’ programına katılmıştı. O tarihte 12’si de milletvekili olan grup Pensilvanya’ya giderek Gülen ile görüşmüş, birlikte ikindi namazı kılmış, hatıra fotoğrafı çektirmişti.

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Ziyarete giden isimlerden dördü hariç diğerleri 2015’te yapılan iki seçimde liste dışı kalmıştı. İlknur İnceöz, Vedat Demiröz, Bayram Özçelik ve İsmail Tamer yeniden Meclis’e girmişti. 24 Haziran seçimlerinde ise fotoğraftaki 12 isimden yedisi tekrar aday adayı oldu. Adana eski milletvekili Fatoş Gürkan ve AKP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hamarat aday gösterilmedi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, aday gösterilen İlknur İnceöz, Osman Ören, Bayram Özçelik, Vedat Demiröz ve İsmail Tamer milletvekili olarak Meclis’e girdi.

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Adaylık başvurusunda bulunmayan isimlerden Adem Tatlı, 27 Aralık 2017’de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tarım Kredi’nin iştiraklerinden Tareks Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Hayvancılık Genel Müdürlüğü’ne getirilmişti.

Fotoğraftaki bir diğer eski AKP’li milletvekili Ahmet Öksüzkaya ise 15 Temmuz’dan sonra ‘FETÖ’den arandığını öğrenince yurt dışına kaçmıştı.