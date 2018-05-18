‘Gülen’i getirteceğim’ diyen İnce: ABD’liler söyledi, hükümet usülünce istememiş

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, “Gülen’i getirteceğiz” sözlerinin ardından ‘Amerikalılar’ın kendisini arayıp Türkiye’nin Fethullah Gülen’in iadesi için usülüne uygun bir başvuru yapmadığını söylediğini aktardı.

Dün akşam CNN Türk’te Hande Fırat’ın sunduğu ‘Gece Görüşü’ adlı programa telefonla bağlanan İnce, 24 Haziran’da cumhurbaşkanı seçildikten sonra yargıyı temizleyip bağımsız bir yargı kuracağını, Gülen’i de getirteceğini söyledikten sonra ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını söyledi.

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‘Siz gazetecilik yapıyorsunuz, ben milli çıkarlarımızı koruyorum’

İnce sözlerine şöyle devam etti: “Gülen’i teslim etmezlerse, 24 Aralık’ta, yani Noel’de, İncirlik’teki ABD askerleri Noel’i ülkelerinde kutlar’ dedim. Amerikalar beni aradı, Fethullah Gülen’in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler. Buradan sayın cumhurbaşkanına soruyorum. Fethullah Gülen’in iadesi için üsulune uygun bir başvuru yapılmış mı?”

İnce, Hande Fırat’ın “Kim bu Amerikalı?” sorusuna da, “Hande hanım siz gazetecilik yapıyorsunuz, ben milli çıkarlarımızı koruyorum” diyerek yanıt verdi.

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Yalnız olan ben değilim, Türk basını

CHP’nin adayı İnce, aynı programda kendisi hakkında ekrana yansıtılan, “CHP İnce’yi yalnız mı bıraktı” yazısına da tepki gösterdi: “Bütün dünya basını yanımda. Hepsi benimle röportaj yapıyor. Türk basını ise görmezden geliyor. Yalnız olan Türk basını.”