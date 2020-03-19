Gülengül Altınsay: ‘Trabzonspor başkanının ısrarı etkili olabilir mi’ sorusu akla geliyor

Salı akşamı TFF Başkanı’nın “Lig seyircisiz devam edecek” açıklamasıyla birlikte şu anda hayretler içindeyiz.

“Trabzonspor’un başkanının maçların seyircisiz devam etmesi konusundaki ısrarı bu kadar etkili olabilir” mi sorusu da hemen akla gelmiyor değil.

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Oysa ki liglerin durdurulmasını istemek bugüne kadar yapılanların da iptalini istemek değil ki. Çünkü böylesi de bugüne kadar harcanan emeğe haksızlık olur. Yani Trabzon da diğerleri de şu an ki konumlarını koruyacak. Şartlar iyileştiğinde de bu sezon bıraktığımız yerden devam edilecek. Ne zaman ve nasıl devam eder bunun formülleri bulunur, herkes eşit koşullarda yarışır ve kimseye haksızlık olmaz.

Gülengül Altınsay’ın yazısı