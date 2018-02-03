Gülengül Altınsay: Siyah-Beyazlılar çok paslı akışkan futbolunu oynayamıyor

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Ara transfer Vida ve ilk 11’de şans bulan Lens hiç hazır gözükmedi. Lens, 54’te net gol şansını harcamasının ardından yerini Love’a bıraktı.

Beşiktaş’ın giderek morali düştü, dağıldı, pas oyununu tamamen terk etti ve umudunu uzun paslara, kişisel becerilere bıraktı. Bu anlayış ancak uzatmalardaki Negredo golüyle beraberliği sağladı sadece.

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Şu bir gerçek; Siyah-Beyazlılar artık kendilerini şampiyonluklara taşıyan çok paslı akışkan futbolunu oynayamıyor. Bir de üzerine toplu intihar gibi hatalar eklenince rakiplere kolay puanlar hediye ediliyor.

Dün hiç top oynamayan Bursa’ya verilen puan gibi…

Gülengül Altınsay’ın yazısı