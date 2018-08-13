Gülengül Altınsay: Sezona sıkıntılı başlıyor Kartal…

Sezona sıkıntılı başlıyor Kartal… Bir tarafta tamamlanmamış transferler, diğer tarafta yönetimsel sorunlarla alınmış erken seçim kararı. Buna karşın sezon başı Süper Kupa’yı alma başarısı göstermiş bir Akhisar…

Ancak Siyah-Beyazlılar karşısında etkisiz başlıyorlar. Taraftarın da ateşlemesiyle Beşiktaş çok istekli, çok etkili. Top neredeyse hep onlarda. Örgütlü paslı ve hızlılar. Göbekte Medel sigorta gibi oynayınca Oğuzhan rahatlıyor ve oyunu yönetiyor.

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Lens tanınmaz (!) halde ilk kez çok iyi. Gökhan Gönül çok iyi; Lens ve Oğuzhan’la girdiği hız oyunları harika. Zaten ardı ardına gelen 2 gol de böyle oluyor. Üstelik bozuk zemine rağmen ortaya konan bu futbol takdire şayan. Nihayet forvetlerin yapamadığını Pepe yapıyor; Oğuzhan’dan aldığı hava topunu kafasıyla tamamlıyor.

Ardından Gökhan’ın nefis pası, Lens’in kestiği top ve Babel’ in tamamlamasıyla skor 2-0’a geliveriyor. Yani oynanan oyun ödülsüz kalmıyor. 2. yarı Akhisar ileride basıyor ve Necip’in bir hatasıyla golü de buluyor. Beşiktaş bir türlü bunu kıramayınca gerilim artıyor. Yeni transfer Roco, savunmadan çok atakta kendini gösteriyor. Hızlı olması iyi. Yüzde 100’lük pozisyonda Love golü atsa gerilim de bitecek. Ama bitmiyor. Ve sonunda Kartal, ilk yarıdaki güzel futbolunu 3 puanla süslüyor.

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Gülengül Altınsay’ın yazısı