Gülengül Altınsay: Osmanlı’nın nereye gideceği muamma

Gidilecek son deplasmanda Osmanlıspor karşısında Beşiktaş. Şampiyonluk ümitleri bitmiş olarak. Ve hem sakatlar hem de cezalılar nedeniyle neredeyse yedek bir kadroyla sahada. Zaten ceza alma konusunda birincilik Siyah – Beyazlılar’a ait. Ama en fazla faule maruz kalan takım da yine Beşiktaş. Yaman bir çelişki yani.

Eksiklikler nedeniyle savunmaya koyacak adam kalmayınca Güneş “Elimde bunlar var” deyip sol beke Necip’i ve stopere de Medel’i koymuş.

Ama zorunluluktan(!) da olsa Oğuzhan-Tolgay ikilisinin birlikte olması güzel. Fakat bu kez de Atiba yok orta alanda.

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3 puan zorlanarak da olsa Beşiktaş’a gidiyor böylece. Osmanlı’nın nereye gideceği ise henüz muamma.

Gülengül Altınsay’ın yazısı