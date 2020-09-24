Gülengül Altınsay: Neymiş daha transferler devam ediyormuş, iyi de bunlar kimin görevi?

Şu anda futbolumuzun düzeyine, kulüplerimizin haline bir bakın. Ve mesela Beşiktaş, G.Saray ve Alanya bugün Avrupa Kupası elemelerinde sınava giriyor. Hangimizin içi rahat başarılı olacakları konusunda. Beşiktaş şimdiden PAOK’a elenerek Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti bile.

Neymiş daha hazır değillermiş. Neymiş daha transferler devam ediyormuş. Neymiş hiç hazırlık maçı yapmamışlarmış.

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İyi de bunlar kimin görevi? Tabii ki var olan koşullar düşünüldüğünde tüm bunların günü gününe yapılabilmesi o kadar da kolay değil. Bunu biliyoruz. Ama adı üstünde Yönetimlerin görevleri bunlar. Ve kimse sizin gözünüzün yaşına ya da bahanelerinize bakmaz bu yarışta.

Gülengül Altınsay’ın yazısı