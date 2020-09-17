Gülengül Altınsay: Maksat futbol çarkının bir şekilde dönmesi

Baksanıza Ümraniyespor, korona testleri pozitif çıkan oyuncuları nedeniyle zor durumda kaldı geçen hafta. Federasyon Başkanı’nın hafif tehdit yollu ‘ricası’ ise kalan sağlıklı oyuncularla oynanmasını yönünde oldu. Çünkü maksat futbol çarkının bir şekilde dönmesi. Öyle veya böyle. Futbol ekonomisi çok büyük ve vazgeçilir gibi değil. Futbol üzerinden nemalanan da çok. Bu yüzden bu anormal koşullarda yeni bir normal aranıyor artık; koronaya rağmen takımlar bir şekilde sahaya çıkmak zorunda, hakemler mümkün olduğunca herkesi memnun etmek zorunda. Ve futbol sever de bu yeni şartlarda giderek kalitesi düşen futbolu kabul etmek zorunda. Son durum bu futbolumuzda…
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