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Yaramazlara biraz batar!

Gülengül Altınsay: Kafeler gibi statları da açın; belki Passolig ilk kez işe yarar

Lokantaları, kafeleri açtığınız gibi statları da açın o zaman. Nasıl olsa tribüne gidemeyen taraftar kafelerde toplanıp seyredecek maçlarını. Fiziksel mesafe falan kalmayacak.

Oysa statlarda kontrol çok daha kolay. Kombine sahipleri maçlara bölünür, tribünler de ara koltuklar sökülür ve girişlerde sağlık önlemleri denetlenir. Belki Passolig de ilk kez işe yarar. Demek ki bir takım düzenlemelerletribünlerin ölü sessizliğine de bir çözüm bulmanın zamanı geldi. Çünkü futbol boş tribünler önünde zoraki oynanıyor. Ve çok fazla kan kaybediyor.

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Gülengül Altınsay’ın yazısı

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