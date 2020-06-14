Gülengül Altınsay: Kafe, lokanta, AVM, cami gibi kapalı alanlar açıkken statlara seyirci alınmaması çelişkili değil mi?

Doğrusu çok özlemiştik. Ama böylesini değil. Çünkü taraftarın olmadığı sessiz bir statta futbol izlemek de zevksiz. Neyse ki taraftarların gönderdiği fotoğraflar süslemiş tribünleri. Ve biraz olsun duygu katmış ortama. Gönüllerimizde yaşayan Süleyman Sebalar, Cenk Koraylar, Optik Başkanlar da unutulmamış. Onlar da fotoğraflarıyla yerlerini almış. Ama kafe, lokanta, AVM, cami gibi kapalı alanlar açıkken statlara seyirci alınmaması çelişkili değil mi?

Gülengül Altınsay’ın yazısı