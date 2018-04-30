Gülengül Altınsay: Galatasaray’ı yaşlı futbolcularla yenmek zordu zaten

Negredo’nun yerine Lens’in girmesi ise Beşiktaş’ta kadro yapılanmasındaki hatayı gösteriyor. Maalesef Beşiktaş kadrosu her yıl daha da yaşlanıyor. Bu dinamik Galatasaray’ı Negredo, Lens, Vida ile yaşlı futbolcularla yenmek zordu zaten.

Doğal olarak geriye düşmüş Beşiktaş gol için giderek daha fazla risk aldı. Nitekim Kartal pozisyonlarla başladı 2. yarıya; Q7, Babel gole çok yaklaştı. Babel şanslı bir gününde değildi hiç.

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Bu arada maçta gerilim de giderek arttı. Ve bu gerilim Beşiktaş’ı vurdu. 64’te ceza alanında Tosic’in Gomis’e hareketi penaltı ve kırmızı kartla cezalandırılınca Kartal 10 kişi kaldı. Penaltıyı Gomis kaçırdı ama maçın üstünlüğü tümüyle ev sahibine geçmişti artık. Rodrigues’in 70’te attığı 2. gol üç puanın kime gideceğini de belirledi. Gerisi artık zaman doldurmaydı o kadar.

Gülengül Altınsay’ın yazısı