Gülengül Altınsay: Dünya Kupası’nda yokuz, böylece milliyetçi, ayrımcı, ırkçı dalgadan da kurtulmuş olduk

Bu işin organizatörü FIFA bile işe sponsorların, reklam firmalarının gözüyle bakıyor artık. Onlar için uluslararası turnuvalar birer kazanç kapısına dönüşmüş durumda. Sadece ekonomik çıkarlar değil siyasi durumlar da etkiliyor futbolu. Baksanıza İngiliz hakemler Britanya ile Rusya arasındaki siyasi gerilim yüzünden kupada yoklar.

Para ve oy için daha fazla takım Dünya Kupası’nda yer alıyor. Bir sürü yavan maç oynanıyor ve tabii geleneksel olarak ev sahibi kollanıyor.

Liglerde milliyet ve ülke ayrımlarının ortadan kalktığı küresel futbol dünyasında, Dünya Kupası gibi milliyet ve ülke ayrımlı turnuvalarda ırkçılığa varan bol bol kör milliyetçi ajitasyona ve şiddet olaylarına da tanık olmaktayız.

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Ve biz; Türkiye olarak bu şölende yokuz. Bu yüzden üzgünüz ama tam da kritik seçimler öncesinde kabartılacak olan milliyetçi, ayrımcı, ırkçı dalgadan da kurtulmuş olduk böylece. Oyumuzu atarken de özgürlük, barış, hakça düzen gibi daha temelli kriterleri gözetiriz belki.

Bu da işin iyi tarafından bakmak, bir teselli bulmak oluyor benim için.

Gülengül Altınsay’ın yazısı