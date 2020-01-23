Gülengül Altınsay: Beşiktaş’ta herkes inanılmaz gerilmiş halde

Kartal’a bir şok da Erzurumspor’dan geldi.

Beşiktaş’ta herkes inanılmaz gerilmiş halde; taraftarı, futbolcusu ve hatta yönetimiyle. Özellikle Sivas mağlubiyetinin ardından daha bir arttı bu gerginlik. Tamam Sivas zaten ligin lideriydi ve sağlam bir takımdı. Ama Beşiktaş’ın bir türlü istenilen oyun düzeyine ulaşamaması, kazanmakta hep zorlanması, dahası kendisinden büyük işler beklenen oyuncuların istenenin çok uzağında kalması daha bir göze batıyor şimdi. Buna bir de transfer ile ücretlere getirilen limitler ve yabancı kontenjanı nedeniyle Beşiktaş yönetiminin takıma takviye yapmakta çok zorlanmasını ekleyelim. Üstelik Beşiktaş’ın yardım alacağı, sırtını dayayacağı hiçbir güçlü türlü çeşitli destekçisi de yok.

Reklam

Gülengül Altınsay’ın yazısı